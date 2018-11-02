Путин назвал атмосферу на встрече с лидером Кубы дружеской и конструктивной

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Атмосфера прошедших переговоров с председателем Госсовета и совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом была дружеской, деловой и конструктивной, заявил президент России Владимир Путин.

"Атмосфера встречи была дружеской, деловой и конструктивной. Это отличительная черта российско-кубинского диалога. Наши народы связывают прочные узы многолетней дружбы, взаимной симпатии, уважения и солидарной поддержки", — заявил Путин после завершения российско-кубинских переговоров.

Также президент РФ отметил, в ходе переговоров обсуждались вопросы взаимодействия стран, а также актуальные темы международной и региональной повести дня.

Лидер Кубы находится в России с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Диас-Канель прибыл в РФ в четверг. Официальный визит продлится до 3 ноября — на субботу запланированы переговоры с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.