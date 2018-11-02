Путин и лидер Кубы подписали совместное заявление

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель подписали совместное заявление.

По итогам переговоров в Москве лидеры РФ и Кубы подписали совместное заявление "об общих подходах в международных делах".

Лидер Кубы находится в России с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Диас-Канель прибыл в РФ в четверг. Официальный визит продлится до 3 ноября — на субботу запланированы переговоры с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Ожидается, что в ходе визита будет заключен также ряд контрактов, ранее их подписание анонсировал российский вице-премьер Юрий Борисов, посетивший Кубу на днях. По его словам, кубинская сторона заинтересована в крупных инфраструктурных контрактах, в частности, в модернизации железных дорог.