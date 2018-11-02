В ОДКБ объяснили отставку Хачатурова

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Отставка с поста генсека ОДКБ Юрия Хачатурова связана с тем, что его кандидатуру отозвала Армения, заявил РИА Новости и.о. генсека Валерий Семериков.

"Армянская сторона инициировала отзыв Юрия Григорьевича с поста генерального секретаря. Они его представляли, они его отзывают", — сказал Семериков.

В то же время он указал, что лидеры государств ОДКБ решат, представитель какой страны будет следующим генеральным секретарем Организации. Он не исключил, что этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем саммите Организации 8 ноября.