МОМ выступает против роста военного присутствия США на границе с Мексикой

ЖЕНЕВА, 2 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Международная организация по миграции (МОМ) выступает против наращивания военного присутствия США на границе с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель организации Джоэл Миллман.

Караван мигрантов в несколько тысяч человек из стран Центральной Америки сейчас движется в США по территории Мексики. Еще два каравана мигрантов двигаются в сторону США из Сальвадора. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что на границе с Мексикой будут размещены до 15 тысяч военных для недопущения проникновения в страну нелегальных мигрантов, отметив, что при этом американские власти готовы рассмотреть заявки на допуск на законных основаниях.

"Наша политика не предполагает комментарии в отношении решений стран-членов (МОМ) вне зависимости от того, что это за страна. Но мы постоянно говорим о том, что границы и военное присутствие на них не защищают от переходов границы, а способствуют увеличению доходов преступных организаций. Мы не приветствуем наращивания военного присутствия на границах", — сказал Миллман в ответ на просьбу прокомментировать решение президента США об отправке дополнительных военных сил на границу с Мексикой.

Представитель МОМ не стал называть приток мигрантов из Мексики в США "вторжением" и отметил, что люди вынуждены идти в таких караванах по разным причинам.

В свою очередь официальный представитель Агентства по делам беженцев (УВКБ ООН) Бабар Балох подчеркнул, что его управление занимается поиском людей, которым реально необходима помощь.

"Мы понимаем, что люди, которые сейчас перемещаются в Мексике и Центральной Америке, делают это по разным причинам. Среди них и отдельные личности, чья жизнь находится под угрозой, и которые ищут безопасности и защиты. Как УВКБ ООН мы призываем правительства и других партнеров, чтобы они обнаруживали таких людей и оказывали им необходимую помощь", — сказал он.