Денисова подтвердила освобождение капитана ЯМК-0041 и двух моряков

КИЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Омбудсмен Украины Людмила Денисова подтвердила освобождение из СИЗО в Крыму капитана украинского судна "ЯМК-0041" и двух моряков.

Крымский омбудсмен Людмила Лубина сообщила в пятницу РИА Новости, что капитан задержанного за браконьерство у берегов Крыма украинского судна "ЯМК-0041" Виктор Новицкий и два украинских рыбака выпущены по решению следователя из следственного изолятора в Симферополе по просьбе омбудсменов и находятся под подпиской о невыезде. По словам Лубиной, это шаг навстречу урегулированию ситуации и возможному обмену на капитана российского сейнера "Норд", находящегося на Украине. Украинские моряки пока остаются в Крыму до решения вопроса о возвращении домой, добавила она.

Омбудсмен Украины в своем заявлении подтверждает их освобождение из СИЗО.

"Показательное освобождение российскими властями украинских моряков не является истинной гуманитарной миссией. Мы делаем все возможное для защиты прав украинских моряков и верим в их скорейшем возвращении домой", — говорится в заявлении на сайте омбудсмена.

Ранее произошел обмен семи членов экипажа российского судна "Норд" на семерых украинских моряков на границе Крыма и Украины. По словам Лубиной, в обмене участвовали моряки с двух украинских судов, в том числе с рыболовецкого "ЯМК-0041". Капитан крымского судна Владимир Горбенко по-прежнему остается на Украине.

Украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находился в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.

Украинские пограничники 25 марта задержали "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Двое сумели вернуться в Крым через Белоруссию. Капитан обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".