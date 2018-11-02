Денисова подтвердила освобождение капитана ЯМК-0041 и двух моряков

КИЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Омбудсмен Украины Людмила Денисова подтвердила освобождение из СИЗО в Крыму капитана украинского судна "ЯМК-0041" и двух моряков.
Омбудсмен Украины в своем заявлении подтверждает их освобождение из СИЗО.
"Показательное освобождение российскими властями украинских моряков не является истинной гуманитарной миссией. Мы делаем все возможное для защиты прав украинских моряков и верим в их скорейшем возвращении домой", — говорится в заявлении на сайте омбудсмена.
Ранее произошел обмен семи членов экипажа российского судна "Норд" на семерых украинских моряков на границе Крыма и Украины. По словам Лубиной, в обмене участвовали моряки с двух украинских судов, в том числе с рыболовецкого "ЯМК-0041". Капитан крымского судна Владимир Горбенко по-прежнему остается на Украине.
Украинские пограничники 25 марта задержали "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Двое сумели вернуться в Крым через Белоруссию. Капитан обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".