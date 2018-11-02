Премьер Грузии пообещал провести второй тур выборов по высоким стандартам

ТБИЛИСИ, 2 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в пятницу пообещал обеспечить проведение второго тура президентских выборов по высоким стандартам.

За должность президента Грузии 28 октября боролись 25 кандидатов. Согласно результатам обработки 100% бюллетеней, экс-глава МИД Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта", набирает 38,64% голосов, ее главный соперник от оппозиции Григол Вашадзе — 37,74%. Второй тур выборов должен пройти до 2 декабря.

"Второй тур выборов пройдет по высоким стандартам, которые внедрила наша политическая команда. Гарантией стабильности и мира в Грузии с 2012 года является партия "Грузинская мечта" и правящая политическая команда", — заявил Бахтадзе на брифинге в правительственной канцелярии.

По его словам, "никто не посмеет внести в общественную жизнь диссонанс, надежды на это не должно быть ни у кого".

Ранее депутат из парламентского большинства Гедеван Попхадзе заявил, что в случае избрания главой государства Вашадзе, в страну вернется экс-президент Михаил Саакашвили, будут помилованы бывшие чиновники и это станет "шагом к началу гражданской войны". Позже Вашадзе заявил, что волнения представителей правящих властей напрасны и никакого реванша он и его команда не планируют.

После завершения первого президентских выборов МВД Грузии заявило, что за различные правонарушения в ходе избирательного процесса к уголовной ответственности были привлечены 15 человек, по 10 делам ведется расследование.