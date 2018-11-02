Республиканская партия Грузии поддержала Вашадзе

ТБИЛИСИ, 2 ноя — РИА Новости. Республиканская партия Грузии решила поддержать во втором туре президентских выборов кандидата от объединенной оппозиционной "Сила в единстве" Григола Вашадзе, заявил лидер партии Леван Бердзенишвили.

За должность президента Грузии 28 октября боролись 25 кандидатов. Согласно результатам обработки 100% бюллетеней, экс-глава МИД Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта", набирает 38,64% голосов, ее главный соперник от оппозиции Григол Вашадзе — 37,74%. Второй тур выборов должен пройти до 2 декабря.

"Мы пришли, чтобы выразить поддержку Григолу Вашадзе в президентских выборах. Кроме этого, мы обсудили вопросы, которые касаются совместных интересов", — заявил Бердзенишвили.

Он так же выразил уверенность в том, что Вашадзе победит во втором туре выборов президента.