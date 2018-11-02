В Японии остров ушел под воду

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Японии ушел по воду небольшой остров недалеко от Курильской гряды, сообщает ChannelNewsAsia.

Необитаемый остров Эсамбэхана-Китакодзима возвышался над водой на 1,4 метра. Жители близлежащих деревень даже не знали о его существовании. Его отсутствие заметили местные рыбаки и береговая охрана.

Скорее всего, верхнюю часть острова уничтожили штормы и ледоход, и он попросту скрылся под водой.

Местные власти пытаются установить, не сократилась ли после потери острова ширина территориальных вод Японии.



