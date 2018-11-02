Глава Каталонии созвал экстренное заседание правительства

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Глава женералитета Каталонии Ким Торра созывает экстренное заседание совета правительства после того, как испанская прокуратура представила обвинительное заключение против каталонских политиков.
Ранее газета Pais сообщила, что прокуратура Испании попросила 25 лет тюрьмы для бывшего заместителя главы женералитета Каталонии Ориола Жункераса по обвинению в мятеже и растрате государственных средств.
Для бывшего лидера общественной организации "Каталонская национальная ассамблея" Жорди Санчеса, главы другой общественной организации OmniumCultural Жорди Куишара и экс-спикера парламента Кармы Форкадель прокуратура просит 17 лет заключения по обвинению в организации мятежа.
Для бывших советников (членов каталонского правительства) Жоакима Форна, Жорди Туруля, Жозепа Руля, Рауля Ромевы и Долорс Бассы прокуратура просит 16 лет заключения за организацию мятежа и растрату. Также для экс-главы каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra Хосе Луиса Траперо прокуратура Национального суда просит 11 лет тюрьмы по обвинению в мятеже.
В так называемом референдуме о независимости, который провели каталонские власти 1 октября 2017 года, приняли участие 42% имеющих право голоса жителей региона, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным.
Основываясь на результатах "референдума", каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство страны с согласия Сената ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела.