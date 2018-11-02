Глава Каталонии созвал экстренное заседание правительства

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (642)

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Глава женералитета Каталонии Ким Торра созывает экстренное заседание совета правительства после того, как испанская прокуратура представила обвинительное заключение против каталонских политиков.

"Ким Торра созывает экстренное заседание совета правительства в 12.15 (14.15 мск)", — говорится в сообщении, опубликованном на странице правительства Каталонии в Twitter.

Ранее газета Pais сообщила, что прокуратура Испании попросила 25 лет тюрьмы для бывшего заместителя главы женералитета Каталонии Ориола Жункераса по обвинению в мятеже и растрате государственных средств.

Для бывшего лидера общественной организации "Каталонская национальная ассамблея" Жорди Санчеса, главы другой общественной организации OmniumCultural Жорди Куишара и экс-спикера парламента Кармы Форкадель прокуратура просит 17 лет заключения по обвинению в организации мятежа.

Для бывших советников (членов каталонского правительства) Жоакима Форна, Жорди Туруля, Жозепа Руля, Рауля Ромевы и Долорс Бассы прокуратура просит 16 лет заключения за организацию мятежа и растрату. Также для экс-главы каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra Хосе Луиса Траперо прокуратура Национального суда просит 11 лет тюрьмы по обвинению в мятеже.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Испании завершил судебное расследование в отношении каталонских политиков, которые обвиняются в связи с проведением незаконного референдума о независимости в октябре прошлого года, и объявил о начале судебного разбирательства по существу в отношении 18 человек.

В так называемом референдуме о независимости, который провели каталонские власти 1 октября 2017 года, приняли участие 42% имеющих право голоса жителей региона, 90% которых проголосовали за отделение автономного сообщества от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали голосование незаконным.

Основываясь на результатах "референдума", каталонский парламент 27 октября провозгласил независимость. На следующий день правительство страны с согласия Сената ввело прямое правление в автономном сообществе, отстранив от власти женералитет и распустив парламент. В отношении бывшего каталонского руководства, лидеров сепаратистских общественных организаций, экс-руководителей каталонских правоохранительных органов и бывшего руководства парламента возбуждены уголовные дела.