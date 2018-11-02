МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Самолету французской авиакомпании AirFrance потребовалось разрешение на вход в российское воздушное пространство из-за изменения маршрута, и Москва была готова оперативно предоставить его, рассказали РИА Новости в Росавиации.

Так в ведомстве прокомментировали сообщения о том, что лайнер, летевший из Парижа в Хошимин, был вынужден вернуться.

В Росавиации отметили, что маршрут рейса AF 258 ранее не проходил над территорией России и не требовал какого-либо участия российских диспетчеров. Однако 1 ноября ситуация изменилась, но соответствующего разрешения авиакомпания не запросила.

Когда самолет находился над Белоруссией, российский провайдер аэронавигационных услуг — Госкорпорация по организации воздушного движения — проинформировала экипаж об отсутствии разрешения.

"Одновременно с этим госкорпорация сообщила о готовности в оперативном порядке обработать запрос и без задержек обеспечить пролет воздушного судна с пассажирами над территорией России. Экипаж самолета поблагодарил диспетчеров за предложение помощи, но принял самостоятельное решение прекратить выполнение рейса и не входить в воздушное пространство Российской Федерации", — рассказали в Росавиации, добавив, что лайнер сел в Варшаве.

Собеседник агентства предположил, что дело, скорее всего, в сбое в программном обеспечении полетов AirFrance.

"С авиакомпанией AirFrance и французскими авиавластями Россию связывает многолетнее взаимовыгодное сотрудничество", — заключили в ведомстве.