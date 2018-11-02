МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Самолету французской авиакомпании AirFrance потребовалось разрешение на вход в российское воздушное пространство из-за изменения маршрута, и Москва была готова оперативно предоставить его, рассказали РИА Новости в Росавиации.
В Росавиации отметили, что маршрут рейса AF 258 ранее не проходил над территорией России и не требовал какого-либо участия российских диспетчеров. Однако 1 ноября ситуация изменилась, но соответствующего разрешения авиакомпания не запросила.
Когда самолет находился над Белоруссией, российский провайдер аэронавигационных услуг — Госкорпорация по организации воздушного движения — проинформировала экипаж об отсутствии разрешения.
Собеседник агентства предположил, что дело, скорее всего, в сбое в программном обеспечении полетов AirFrance.
"С авиакомпанией AirFrance и французскими авиавластями Россию связывает многолетнее взаимовыгодное сотрудничество", — заключили в ведомстве.