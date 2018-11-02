Редакция Straits Times в Сингапуре получила подозрительную посылку

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Силы гражданской обороны Сингапура начали расследование после информации о получении редакцией сингапурской газеты Straits Times подозрительной посылки, сообщается на сайте издания.

"Подозрительная посылка была доставлена в редакцию Straits Times. Об этом сообщили полиции, силы гражданской защиты Сингапура проводят расследование", — заявил редактор газеты Уоррен Фернандес.

Как сообщает издание, подозрительная посылка была получена в пятницу. После контакта с письмом, которое было послано из-за границы, трое сотрудников редакции сообщили, что почувствовали головокружение. Служба гражданской защиты Сингапура (SCDF) прибыла на место.

О деталях расследования пока не сообщается.