Китай призвал США подкреплять обвинения в шпионаже доказательствами

ПЕКИН, 2 ноя — РИА Новости. США, обвиняя Китай и китайские компании в экономическом шпионаже, должны предоставить конкретные доказательства, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
Генпрокурор США Джефф Сешнс в четверг заявил, что США обвиняют две компании и трех физических лиц в экономическом шпионаже в пользу Китая. Он сообщил, что обвинения касаются базирующейся на Тайване фирмы United Microelectronics Corp и китайской Fujian Jinhua Integrated Circuit, Co., Ltd. По информации обвинения, ущерб американской компании составил 8,75 миллиарда долларов.