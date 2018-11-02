Китай призвал США подкреплять обвинения в шпионаже доказательствами

ПЕКИН, 2 ноя — РИА Новости. США, обвиняя Китай и китайские компании в экономическом шпионаже, должны предоставить конкретные доказательства, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Мы неоднократно высказывали свою позицию по вопросу, который вы затронули, рекомендую вам ознакомиться с сайтом МИД КНР. Если у американской стороны действительно есть опасения на этот счет, тогда США должны предоставить реальные доказательства на конкретных примерах",- заявил Лу Кан.

Генпрокурор США Джефф Сешнс в четверг заявил, что США обвиняют две компании и трех физических лиц в экономическом шпионаже в пользу Китая. Он сообщил, что обвинения касаются базирующейся на Тайване фирмы United Microelectronics Corp и китайской Fujian Jinhua Integrated Circuit, Co., Ltd. По информации обвинения, ущерб американской компании составил 8,75 миллиарда долларов.