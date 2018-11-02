Путин заявил, что Россию и Кубу объединяют дружба и взаимная поддержка

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию и Кубу объединяют дружба и взаимная поддержка.

На встрече с кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем Бермудесом президент РФ попросил передать наилучшие пожелания и горячий привет Раулю Кастро и отметил, что отношения между Россией и Кубой складывались десятилетиями.

"И изначально были отмечены особым стратегическим характером, нас объединяет дружба, взаимная поддержка, помощь", — сказал Путин.

Он отметил, что за последнее время наблюдался и рост товарооборота.

"Сегодня поговорим об этом, а также о других направлениях нашего взаимодействия подробней", — сказал Путин.