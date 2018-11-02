Ситуация в Карабахе стабилизировалась, заявили в ОБСЕ

БАКУ, 2 ноя – РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Карабахе, а также на границе Азербайджана и Армении "более-менее стабилизировалась", считает российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов.
"Сегодня подходит к концу наш визит, мы были в Ереване, в Нагорном Карабахе, сейчас находимся в Баку. У нас состоялись встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Армении, президентом Азербайджана, министрами обороны двух стран. У нас скоро встреча с главой МИД Азербайджана. В центре внимания находятся вопросы, связанные с ходом Нагорно-Карабахского процесса. В частности, мы обсудили разговоры, которые состоялись у лидеров двух стран в Душанбе. Те договоренности, которые были достигнуты и которые реализуются сейчас. Я имею в виду ситуацию на линии соприкосновения, на границе, которая более-менее стабилизировалась, говорили о линии связи, которая установлена между Ереваном и Баку" — сказал Попов журналистам.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.