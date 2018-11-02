Между Россией и США накапливается все больше противоречий, заявил Лавров

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Каналы по урегулированию противоречий между Москвой и Вашингтоном не задействуются, это недопустимо; РФ регулярно ставит вопрос перед США о необходимости диалога по всему спектру стратегической стабильности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Министр подчеркнул, что Россия регулярно ставит перед американскими партнерами вопрос о необходимости диалога по всему спектру тематики контроля над вооружениями.
"Делали это и при администрации Обамы, и делаем это с первых дней прихода в Белый дом администрации Трампа", — добавил дипломат.