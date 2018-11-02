Между Россией и США накапливается все больше противоречий, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер на пресс-конференции после встречи в Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер на пресс-конференции после встречи в Москве

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Каналы по урегулированию противоречий между Москвой и Вашингтоном не задействуются, это недопустимо; РФ регулярно ставит вопрос перед США о необходимости диалога по всему спектру стратегической стабильности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Между ведущими ядерными державами накапливается все больше противоречий в сфере стратегической стабильности. Каналы урегулирования этих противоречий не задействуются длительный период, что создаёт недопустимую ситуацию с точки зрения глобальных интересов безопасности", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ.

Министр подчеркнул, что Россия регулярно ставит перед американскими партнерами вопрос о необходимости диалога по всему спектру тематики контроля над вооружениями.

"Делали это и при администрации Обамы, и делаем это с первых дней прихода в Белый дом администрации Трампа", — добавил дипломат.