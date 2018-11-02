В ДНР пообещали предоставить доказательства применения Киевом беспилотников

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика предоставит на переговорах в Минске 6 ноября доказательства применения украинскими силовиками ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее Басурин заявил, что силы ПВО ДНР в ходе минувшей недели уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов украинских силовиков. Кроме того, военное ведомство республики и представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно заявляли о применении силовиками ударных беспилотников, в результате чего повреждения получала инфраструктура республики.

"В нашем распоряжении имеются неопровержимые доказательства применения вооруженными силами Украины ударных беспилотных летательных аппаратов по объектам гражданской инфраструктуры, которые будут представлены в ходе заседания контактной группы в Минске 6 ноября", — сказал Басурин.

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