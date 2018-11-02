В ДНР пообещали предоставить доказательства применения Киевом беспилотников

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика предоставит на переговорах в Минске 6 ноября доказательства применения украинскими силовиками ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"В нашем распоряжении имеются неопровержимые доказательства применения вооруженными силами Украины ударных беспилотных летательных аппаратов по объектам гражданской инфраструктуры, которые будут представлены в ходе заседания контактной группы в Минске 6 ноября", — сказал Басурин.
Читайте подробнее о конфликте на Украине >>