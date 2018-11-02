На месте крушения самолета в Индонезии нашли двигатель и часть фюзеляжа

БАНГКОК, 2 ноя – РИА Новости. Боевые пловцы, работающие на месте гибели самолета авиакомпании Lion Air, упавшего в море у берегов Западной Явы в понедельник, нашли один из двигателей и большую часть фюзеляжа лайнера, сообщает в пятницу индонезийский новостной интернет-портал Detik News.
"Найденный двигатель глубоко погружен в грунт, поднять его на поверхность будет трудно. Для этого требуется специальное оборудование, которое сюда скоро доставят. Найденная часть фюзеляжа разбита на множество фрагментов, которые поднять будет тоже нелегко. Обнаруженные части шасси самолета уже подняты и доставлены на берег", — добавил контр-адмирал.
Ранее водолазам удалось найти и поднять на поверхность один из бортовых самописцев ("черных ящиков") самолета, над расшифровкой данных которого сейчас работают специалисты. В то же время газета отмечает, что поиски второго "черного ящика", речевого самописца погибшего лайнера, пока продолжаются.
Причины катастрофы пока не выяснены. Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа. По данным индонезийских спасателей, выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.