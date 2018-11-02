На месте крушения самолета в Индонезии нашли двигатель и часть фюзеляжа

БАНГКОК, 2 ноя – РИА Новости. Боевые пловцы, работающие на месте гибели самолета авиакомпании Lion Air, упавшего в море у берегов Западной Явы в понедельник, нашли один из двигателей и большую часть фюзеляжа лайнера, сообщает в пятницу индонезийский новостной интернет-портал Detik News.

"Двигатель, шасси и большая часть фюзеляжа найдены в 400 метрах от того места, где по первоначальным данным упал самолет и где были найдены первые его фрагменты", — сообщил порталу командующий операцией по поднятию остатков самолета и останков пассажиров и членов экипажа контр-адмирал Юдо Маргоно.

"Найденный двигатель глубоко погружен в грунт, поднять его на поверхность будет трудно. Для этого требуется специальное оборудование, которое сюда скоро доставят. Найденная часть фюзеляжа разбита на множество фрагментов, которые поднять будет тоже нелегко. Обнаруженные части шасси самолета уже подняты и доставлены на берег", — добавил контр-адмирал.

Ранее водолазам удалось найти и поднять на поверхность один из бортовых самописцев ("черных ящиков") самолета, над расшифровкой данных которого сейчас работают специалисты. В то же время газета отмечает, что поиски второго "черного ящика", речевого самописца погибшего лайнера, пока продолжаются.

Самолет Boeing 737 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший в понедельник утром из Джакарты на один из островов вблизи Суматры, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна.

Причины катастрофы пока не выяснены. Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа. По данным индонезийских спасателей, выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.