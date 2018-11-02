В ДНР заявили, что сбили пять БПЛА украинских силовиков за неделю

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение минувшей недели сбили пять беспилотных летательных аппаратов украинских силовиков, заявил в пятницу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"За прошедшую неделю средствами ПВО ДНР зафиксировано применение 15 летательных аппаратов противника, пять из которых были сбиты во время полета над территорией нашей республики", — сообщил он.

Басурин отметил, что летательные аппараты были оснащены зажигательными боеприпасами. Учитывая характер боекомплекта, в военном ведомстве республики сделали вывод, что они были предназначены для поражения гражданских объектов и объектов инфраструктуры, поскольку по своим техническим характеристикам нанести вреда военным объектам они не могут.

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