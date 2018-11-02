В ДНР заявили, что сбили пять БПЛА украинских силовиков за неделю

ДОНЕЦК, 2 ноя — РИА Новости. Подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение минувшей недели сбили пять беспилотных летательных аппаратов украинских силовиков, заявил в пятницу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Басурин отметил, что летательные аппараты были оснащены зажигательными боеприпасами. Учитывая характер боекомплекта, в военном ведомстве республики сделали вывод, что они были предназначены для поражения гражданских объектов и объектов инфраструктуры, поскольку по своим техническим характеристикам нанести вреда военным объектам они не могут.
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