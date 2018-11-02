Лавров рассказал, от чего зависит урегулирование по Нагорному Карабаху

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Всерьез договариваться по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе вряд ли получится, пока политическая ситуация в Армении не стабилизировалась, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Договоренность, которая была достигнута (в ходе встречи и.о. премьер-министра Армении и президента Азербайджана в Душанбе — ред.), заключалась в том, что контакты нужно продолжать, что министры иностранных дел будут встречаться и что, конечно, и Армения, и Азербайджан готовы работать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Мы такую договоренность приветствуем", — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

"Понимаем, что пока внутриполитические процессы не завершатся, такие достаточно бурные, которые мы сейчас наблюдаем, едва ли можно будет всерьез рассматривать конкретные варианты выхода из этого кризиса и обеспечение полноценного нагорно-карабахского урегулирования", — добавил он.

Премьер Армении Никол Пашинян 16 октября подал в отставку. Таким образом, он рассчитывал на создание формального повода для роспуска парламента и проведение внеочередных парламентских выборов в декабре 2018 года. По конституции Армении, парламент может быть распущен, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогут избрать нового премьера. В соответствии с Основным законом, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска.

Парламент Армении на специальном заседании 1 ноября во второй раз не смог выбрать премьера и, согласно законодательству, должен быть автоматически распущен. В тот же день президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске парламента и назначении новых выборов в законодательный орган 9 декабря.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.