Москва призвала ОБСЕ действовать без двойных стандартов, заявил Лавров

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Реакция представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира на ущемления прав журналистов Запада и России отличается, Москва призывает организацию работать без двойных стандартов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.
Он подчеркнул, что Москва не хочет никого ни в чем обвинять. "Но призываем все институты ОБСЕ действовать без двойных стандартов. И когда мы видим грубейшее нарушение основополагающих прав, будь то журналист или любой другой человек, реакция должна быть адекватной", — подчеркнул министр.