Москва призвала ОБСЕ действовать без двойных стандартов, заявил Лавров

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Реакция представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира на ущемления прав журналистов Запада и России отличается, Москва призывает организацию работать без двойных стандартов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

"Мы привлекли внимание коллег из ОБСЕ к тому, что на разные ситуации с нарушением прав журналистов соответствующий спецпредставитель по свободе СМИ ОБСЕ реагирует по-разному, и передали сравнительную таблицу о тех формах выражения своего негативного отношения, которые господин Дезир употребляет при нарушении прав российских журналистов с одной стороны и при нарушении прав журналистов из других стран", — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Москва не хочет никого ни в чем обвинять. "Но призываем все институты ОБСЕ действовать без двойных стандартов. И когда мы видим грубейшее нарушение основополагающих прав, будь то журналист или любой другой человек, реакция должна быть адекватной", — подчеркнул министр.