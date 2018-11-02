Запад понимает опрометчивость шагов по поддержке Украины, заявил Лавров

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Запад понимает опрометчивость предыдущих шагов о поддержке украинских властей, но боится потерять лицо, если выступит с критикой Киева, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

По его словам, у ОБСЕ нет иных механизмов обеспечения выполнения странами-членами своих обязательств, кроме как сила убеждения.

"Другое дело, что те страны, которые имеют (в данном случае мы говорим об Украине) решающее влияние на поведение киевских властей, имеют гораздо больше рычагов для того, чтобы не допускать грубейших нарушений прав человека", — указал Лавров.

Как напомнил Лавров, генсек ОБСЕ сказал, что в конфиденциальных беседах "эти мысли доносятся до киевского руководства". "И мы знаем, что это именно так: и представители ОБСЕ это делают, и представители ведущих европейских стран. Они делают это тихо в надежде на то, что эта сила убеждения, сила влияния, эти экономические и прочие рычаги воздействия на Киев, которые есть у Запада, сработают", — отметил Лавров.

"Но именно потому, что они стесняются говорить об этом публично, у киевского руководства создается полное ощущение безнаказанности. А стесняются наши западные коллеги говорить об это публично потому, что в свое время поддержали незаконный государственный переворот, представив его как демократическую революцию", — подчеркнул министр.

"Вскоре они поняли суть произошедшего, но теперь уже, сказав, что они за демократию, им очень трудно свою позицию забрать назад. Это будет потерей лица", — заключил Лавров.