Россия предложила США разморозить каналы диалога, заявил Лавров

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Москва предлагает Вашингтону разморозить каналы диалога, в том числе по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), продлению СНВ и ситуации с развертыванием ПРО США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы неоднократно предлагали те каналы, которые сейчас заморожены, разморозить и начать диалог по всем аспектам стратегической стабильности, включая договор о РСМД, и договор о СНВ, и договор о ПРО, вернее не договор, которого не существует, так как из него американцы в одностороннем порядке вышли, а ситуация, которая складывается в связи с развёртыванием глобальной системы ПРО США", — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

Гремингер находится с визитом в Москве 1-3 ноября.