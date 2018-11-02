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Новая Каледония решит на референдуме, оставаться ли в составе Франции

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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВид на Париж. Архивное фотоВид на Париж. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ПАРИЖ, 2 ноя – РИА Новости, Людмила Орищенко. Жители Новой Каледонии, которая находится в Тихом океане в 20 тысячах километрах от Парижа, на историческом референдуме 4 ноября должны решить судьбу этой заморской территории Франции, имеющей особый статус, РИА Новости попыталось разобраться, какие будут последствия, в случае, если избиратели скажут "да" независимости или проголосуют против.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Премьер Франции озвучил вопрос, вынесенный на референдум о Новой Каледонии
Впрочем, последние результаты социологических опросов не позволяют говорить о какой-либо интриге: сторонников независимости в два раза меньше, чем ее противников.

Новая Каледония была открыта английским путешественником-исследователем Джеймсом Куком в 1774 году. Почти восемьдесят лет спустя – в 1853 году – Франция объявила острова Новой Каледонии своими владениями. Сегодня эта территория, где проживают около 270 тысяч человек, наделена особым административно-территориальным статусом в составе французской республики.

Период 1980-х годов был отмечен волной насилия и противостоянием между сторонниками и противниками независимости. Для того, чтобы снизить напряжение, в 1988 году были подписаны Матиньонские соглашения, которые предоставили Новой Каледонии переходный статус и предполагали проведение референдума о независимости в ближайшие десять лет.

В мае 1998 года было заключено новое – Нумеанское – соглашение, предполагающее последовательную деколонизации архипелага в Тихом океане и проведение плебисцита о независимости.

Четвертого ноября жители Новой Каледонии должны будут ответить "да" или "нет" на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Новая Каледония получила доступ к полному суверенитету и стала независимой".

174 тысячи избирателей

Новая Каледония. Архивное фото
CC0 / envasa / New Caledonia
Власти Франции одобрили референдум о независимости Новой Каледонии
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Франции, чуть более 174 тысяч человек включены в специальный список избирателей для голосования на референдуме. "Нумеанское соглашение, подписанное в мае 1998 года, четко определило электорат, который призван высказаться по поводу полной независимости Новой Каледонии", — отметили в пресс-службе.

При этом представитель пресс-службы министерства заморских территорий указал на то, что была введена специальная процедура для рассмотрения заявок тех граждан, которые не внесены в списки для голосования. "Это сделано для того, чтобы оставить им возможность проголосовать, несмотря на то, что они не записаны", — пояснил он.

По информации французского кабмина, 4 ноября в Новой Каледонии будут открыты около 270 избирательных участков. "Впервые избирательные участки группы островов — Луайоте, Иль-де-Пин, Белеп — будут перенесены на Гранд-Терр, в Нумеа", — отметили в пресс-службе правительства.

За ходом голосования будут наблюдать эксперты ООН, а также делегация форума Тихоокеанских островов, сообщили в кабмине. "На избирательных участках будут присутствовать около 250 делегатов независимой комиссии, которым поручено контролировать голосование", — отметил собеседник агентства в пресс-службе кабмина Франции.

Сторонники и противники

Участники демонстрации каталонцев. Архивное фото
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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В Каталонии создали "теневое правительство"
За суверенитет Каледонии выступают, в частности, партии Каледонский союз (Union calédonienne) и Национальный союз за независимость (Union nationale pour l"indépendance), которые входят в Канакский социалистический фронт национального освобождения (FLNKS).

Сказать "нет" независимости Новой Каледонии призывают партии "Каледония вместе", "Каледонские республиканцы" (Républicains calédoniens) и ряд других.

"Франция является гарантом наших личных свобод и несет универсальные ценности", — заявила РИА Новости депутат конгресса Новой Каледонии от партии "Каледонские республиканцы" Соня Бакэ, отметив, что на референдуме будет голосовать против независимости.

По ее мнению, последствия независимости Новой Каледонии могут быть катастрофическими. "Недостаток финансирования, связанный с прекращением финансовых трансфертов со стороны государства, невозможно компенсировать без значительного снижения уровня жизни", — подчеркивает она.

66% — против, 34% — за

Председатель правительства Каталонии - Ким Торра. Архивное фото
© Фото : предоставлено женералитетом Каталонии/ Жорди Бедмар
Глава женералитета Каталонии пообещал продолжать "строить республику"
Вместе с тем, по данным нескольких соцопросов, большинство жителей Новой Каледонии выступают против независимости. В начале октября институт Harris interactive опубликовал данные исследования, согласно которым 66% респондентов заявили, что против суверенитета Новой Каледонии и только 34% поддерживает независимость этой французской территории.

Противники независимости объясняли свой выбор, тем что Новая Каледония нуждается во Франции для обеспечения безопасности (95%), в экономическом плане (94%), а также в связи с выделением государственных дотаций для поддержания уровня жизни (92%).

Те, кто собирается сказать "да" независимости, обоснуют свою позицию признанием идентичности канаков – коренного населения Новой Каледонии (97%), формой укрепления совместной жизни (94%), возможностью для архипелага начать новый этап развития (93%).

Вместе с тем 72% опрошенных поддерживают сам факт проведения референдума, 25% считают это плохой идей. Как отмечается на сайте Harris interactive, опрос проводился по телефону в сентябре, в нем приняли участие 1038 человек.

Государство стоит на позиции диалога

Мадрид. Архивное фото
© Fotolia / Ingo Bartussek
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В Париже подчеркивают, что государство остается нейтральным в отношении предстоящего референдума.

"Государство остается абсолютно нейтральным. Позиция французского государства заключается в том, чтобы голосование прошло мирно", — сказал РИА Новости сотрудник пресс-службы министерства заморских территорий.

Он подчеркнул, что подготовка к референдуму проходит спокойно, никаких инцидентов зафиксировано не было. "Сейчас кампания проходит очень хорошо, нет ничего, чтобы указывало на то, что в последний момент что-то может выйти из-под контроля", — добавил он.

По словам собеседника агентства, государство стоит на "позиции диалога" и хочет слышать мнение населения Новой Каледонии.

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп, выступая в парламенте, заявил, что "четвертого ноября будет голосование, потом появятся результаты, я научился ставить под сомнение результаты, которые объявляются заранее…". Он отметил, что "государство остается строго нейтральным до дня референдума".

Он подчеркнул, что главная цель государства в данной ситуации – обеспечить лучшие условия проведения референдума. Филипп также анонсировал свой визит в Новую Каледонию на следующий день после плебисцита, отметив, что отправится туда с министром заморских территорий Анник Жирарден. Он сказал, что "мы поедем туда, чтобы встретиться со всеми политическими силами, обсудить с ними их анализ результатов референдума и условия работы после 4 ноября".

Два сценария

В зависимости от итогов плебисцита существуют два возможных сценария развития ситуации в Новой Каледонии. "Либо переходный период, ведущий к независимости, если в ходе референдума будет получен ответ "да". Если люди скажут "нет" независимости, Новая Каледония останется в рамках Нумеанского соглашения с возможностью проведения второго референдума в 2020 и третьего – в 2022", — отметил представитель министерства заморских территорий.

Он пояснил, что цель второго и третьего референдумом – убедиться, что результат первого плебисцита не "безрассудный политический поступок", а действительно обдуманное, зрелое решение.

Однако уже сейчас во французском сенате стали звучать предложения не проводить последующие референдумы. Так, сенатор от Новой Каледонии Пьер Фрожье (партия "Республиканцы") заявил, что в случае, если избиратели массово проголосуют против независимости этой территории, он намерен внести на рассмотрение парламента проект, который позволит избежать проведения второго и третьего референдумов.

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