Лавров призвал ОБСЕ проявлять активность в вопросе защиты прав журналистов

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. ОБСЕ должна проявлять большую активность в вопросе защиты прав журналистов, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Подтвердили необходимость большего внимания со стороны ОБСЕ и ее соответствующих институтов к обеспечению свободы средств массовой информации и, конечно же, к защите прав журналистов", — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.

© РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Девушка с футболкой в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перед встречей министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером © РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Девушка с футболкой в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перед встречей министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером

Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

Иногда российских журналистов даже лишают свободы. Так, 15 мая 2018 года руководитель информационного партнера МИА "Россия сегодня", портала РИА Новости — Украина, Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру, а также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".