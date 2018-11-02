Россия ценит привилегированные отношения с Кубой, заявила Матвиенко

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия ценит привилегированные отношения с Кубой, они не подвержены политической конъюнктуре, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Госсовета Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

"Куба — наш надежный и ключевой партнер в регионе Карибского бассейна. Мы ценим привилегированный характер нашего взаимодействия, развивающегося поступательно и не подверженного политической конъюнктуре", — сказала она.

Матвиенко высоко оценила тот факт, что лидер Кубы один из своих первых государственных визитов в нынешнем качестве совершил в Россию. Это является, убеждена она, очередным свидетельством того, что Куба и Россия остаются "настоящими союзниками и друзьями".

Спикер Совфеда отметила высокий уровень стратегического партнерства между Россией и Кубой, постоянных контактов на высшем уровне и на уровне министерств и ведомств.

"Наша страна всегда выступала, выступает против несправедливых санкций в отношении Кубы", — напомнила она.

Матвиенко выразила уверенность в том, что визит столь представительной кубинской делегации даст дополнительный импульс в расширении всего комплекса российско-кубинских отношений.