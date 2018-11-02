В Британии супруги четыре года держали в рабстве мужчину из Польши

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пара из Великобритании держала в рабстве мужчину из Польши в течение 4 лет, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на полицию.

Как сообщает издание, 56-летняя преподавательница университета Притпал Биннинг (Pritpal Binning) и ее 54-летний муж Палвиндер Биннинг (Palvinder) были арестованы по подозрению в содержании человека в рабских условиях на протяжении 4 лет. При этом отмечается, что чета Биннинг очень состоятельна, их дом оценивается в 1,2 миллиона фунтов.

Полиция прибыла в дом пары после того, как пострадавший пришел в медицинское учреждение и сообщил, что он был вынужден работать за еду. Он также утверждал, что у него был только пластиковый шезлонг для сна, отсутствовал туалет, а продукты, которые ему предоставляли, были просрочены.

Полиция продолжает расследовать инцидент. "После двух арестов наше расследование продолжается, мы изучаем и оцениваем собранный нами материал", — заявил старший следователь Тони Бирн.