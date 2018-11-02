МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Стабильности в Европе и во всем мире можно достичь только при условии более активной работы между Россией, Германией и Европой в целом, заявила премьер-министр немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг.

"Все знают, что мы можем прийти к стабильному порядку в Европе и во всем мире, только если Россия, Германия и вся Европа будут активнее работать друг с другом. Это должно быть целью на всех уровнях", — сказала Швезиг в пятницу на встрече российских и немецких парламентариев в рамках "Потсдамских встреч" в Совете Федерации.

"Мы должны видеть наши сходства, но и критически спрашивать друг друга, почему мы сейчас отдалились друг от друга, и искать пути сближения", — отметила она.

Также премьер-министр рассказала о сотрудничестве своей федеральной земли с Россией.

Россия и Германия должны усиливать молодежный обмен, чтобы передать диалог следующему поколению, добавила Швезиг.