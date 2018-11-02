Генсек ОБСЕ рассказал о роли организации в диалоге Востока и Запада

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Мир переживает непростой период ухудшения отношений Востока и Запада, ОБСЕ остается чуть ли не единственной площадкой для диалога, заявил генеральный секретарь организации Томас Гремингер.

Гремингер находится с визитом в Москве 1-3 ноября.

"Благодарю вас за вашу приверженность нашей организации. Сейчас очень непростое время, усложнились отношения между Западом и Востоком… ОБСЕ остаётся чуть ли не единственной площадкой для инклюзивного диалога, поэтому сейчас надо использовать эту площадку по максимуму", — сказал генсек организации на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Гремингер также призвал к налаживанию диалога для восстановления доверия.