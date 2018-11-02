Индия надеется согласовать с США возможность импорта нефти из Ирана

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 ноя — РИА Новости. Индия надеется, что ей удастся добиться от США возможности продолжать импорт сырой нефти из Ирана после 4 ноября, не рискуя попасть под ограничительные меры со стороны Вашингтона, рассказал РИА Новости источник в индийском МИД.
"Как вы знаете, Индия в значительной степени зависит от импорта нефти, от этого также во многом зависит ее экономический рост. Резкое прекращение поставок нефти из Ирана, который предлагает своим партнерам выгодные условия, приведет к скачку цен на топливо внутри страны. Мы донесли нашу позицию до американских коллег", — сообщил собеседник агентства.
На вопрос о том, настаивают ли США на том, чтобы союзные страны, в том числе Индия, которая традиционно имеет хорошие отношения с Тегераном, продолжали ограничивать экономическое партнерство с Тегераном, он ответил: "Да, безусловно".
Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.