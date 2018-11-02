Посол России в США прокомментировал предстоящие выборы в конгресс

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Российская Федерация готова работать с тем конгрессом, который изберет американский народ, прокомментировал грядущие промежуточные выборы в американский конгресс посол РФ в США Анатолий Антонов.

Выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов).

"Мы будем работать с теми людьми, которых изберет американский народ", — прокомментировал Антонов журналистам будущие выборы.

Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах. Путин также заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования "вмешательства" в выборы и предполагаемых связей РФ с Дональдом Трампом, ведущегося спецпрокурором Робертом Мюллером, и на развитие отношений между странами.