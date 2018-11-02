В России надеются на ответный визит Патрушева в США после поездки Болтона

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Посол РФ в США Анатолий Антонов выразил надежду, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сможет посетить с ответным визитом США после поездки советника главы США по национальной безопасности Джона Болтона в Россию.

Антонов считает, что визит Патрушева мог бы стать логичным ответом на поездку Болтона.

"Мы хотели бы восстановить политические отношения с Соединенными Штатами. Мы предложили много интересных идей. Например, когда Болтон посетил Москву, были дискуссии о необходимости восстановления таких отношений, и есть понимание, что очень скоро состоится встреча на уровне заместителей министров иностранных дел по борьбе с терроризмом", — сказал Антонов в беседе с журналистами в Вашингтоне.

"Надеюсь, что, возможно, скоро Патрушев прибудет в Вашингтон, потому что Болтон посетил Москву уже дважды. И я надеюсь, что будет продолжение обсуждения по различным вопросам", — отметил посол.