МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Самолет французской авиакомпании Air France, летевший из Парижа в Хошимин (Вьетнам), был вынужден вернуться в пункт вылета из-за отсутствия разрешения на вход в воздушное пространство России, сообщает радиостанция Europe 1 со ссылкой на пассажира лайнера.

Инцидент произошел накануне днем. По словам 28-летней пассажирки Шарлотты, через несколько часов после взлета капитан объявил, что разрешение на полет над российской территорией отсутствует и что самолет возвращается в Париж.

"Мы были удивлены, я никогда не слышала о таком, другие пассажиры тоже", — отметила собеседница радиостанции. Капитан также признался, что ранее не сталкивался с подобными ситуациями.

В авиакомпании радиостанции подтвердили, что самолет действительно был вынужден вернуться в Париж, однако затруднились ответить, по какой причине него не было разрешения на вход в российское воздушное пространство. Как предполагают в Air France, виной всему стала "компьютерная ошибка".