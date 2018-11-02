Куба осудила санкции Запада против России и усиление НАТО у ее границ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Председатель Госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес отметил важность своего официального визита в Россию и подчеркнул, что Куба осуждает введение западных санкции против РФ и усиление НАТО у ее границ.

"Мы совершаем этот визит спустя четыре года после визита Владимира Путина на Кубу, который стал вехой в наших двусторонних отношениях", — сказал Диас-Канель на встрече в Госдуме со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.

Глава Госсовета отметил, что было очень важно узнать о результатах голосования Генассамблеи ООН в стране, которая первая поддержала Кубу в годы блокады.

Диас-Канель также напомнил, что Куба осуждает санкции против России и усиление НАТО у ее границ.

"Мы постоянно осуждаем принятие односторонних и несправедливых мер в отношении России. Мы осуждаем на всех возможных международных форумах попытки Запада приблизить войска НАТО к границам России. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку Кубы в этих вопросах", — сказал кубинский лидер.

Также он затронул отношения Кубы и США. С приходом к власти президента Дональда Трампа ситуация ухудшилась, отметил Диас-Канель. Администрация Трампа ужесточила блокаду и навязала новые ограничительные меры, подчеркнул кубинский лидер.

США пытаются дискредитировать кубинцев: недавно американцы обвинили кубинских дипломатов в акустической атаке, также США пытались внести накануне поправки в проект резолюции ГА ООН, отметил он.

"Мы будем продолжать нашу борьбу против американской администрации. Они никогда не смогут нас сломить, и мы не поступимся своими принципами", — сказал Диас-Канель.