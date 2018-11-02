Реформа ОБСЕ назрела давно, заявил Лавров

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Реформа ОБСЕ давно назрела, в том числе для обеспечения большей беспристрастности организации, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это уже наша четвертая встреча в нынешнем году, что подчеркивает важное значение, которое мы придаем развитию сотрудничества в рамках ОБСЕ и укреплению роли организации на евроатлантическом пространстве",- сказал Лавров на встрече с генсеком организации Томасом Гремингером.

"Мы полностью поддерживаем ваш настрой на формирование позитивной повестки дня в ОБСЕ, на использование этой организации для восстановления доверия. Доя этого, конечно, немало предстоит сделать и в том, что касается давно назревших реформ ОБСЕ, с целью исправить давно обозначившиеся дисбалансы в ее работе, обеспечить объективность и беспристрастность, как того и требуют основополагающие документы",- подчеркнул российский министр.

Он добавил, что это станет предметом как сегодняшней встречи, так и предстоящего в декабре СМИД ОБСЕ.