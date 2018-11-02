Болтон назвал страны из "триумвирата тирании"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон назвал Кубу, Венесуэлу и Никарагуа "триумвиратом тирании" и "марионетками социализма", сообщает издание Vox.

"Этот триумвират тирании, этот треугольник террора, простирающийся от Гаваны до Каракаса и Манагуа, является причиной огромных человеческих страданий", — заявил Болтон во время выступления в Майами.

Он также анонсировал санкции и усиление давления против трех латиноамериканских стран "в самом ближайшем будущем".

Ранее Вашингтон ввел санкции против Венесуэлы, включая блокировку операций с золотым запасом, и отозвал визы у 21 чиновника из Никарагуа в связи с нарушением прав человека и коррупцией. В отношении Кубы со стороны Штатов уже 55 лет действует экономическая, торговая и финансовая блокада.