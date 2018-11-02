США пока не передали России уведомление о выходе из договора о РСМД

ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Соединённые Штаты пока не направили РФ уведомление о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), как того требуют положения договора, заявил журналистам в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Соединённые Штаты до сих пор не передали нам уведомление в соответствии с положениями ДРСМД об их намерении выйти из этого договора. Как я понимаю, Соединённые Штаты Америки продолжают консультации со своими союзниками по этому поводу", — сказал дипломат.

"Мы слышали уже с вами об озабоченности со стороны европейских государств в отношении возможного выхода Соединенных Штатов из ДРСМД. Ведь, по сути, если мы с вами говорим о ДРСМД, речь не касается безопасности Соединённых Штатов Америки. ДРСМД решает вопрос безопасности, европейских стран НАТО и Российской Федерации", — продолжил он.

"Мы считаем важным и необходимым сесть с Соединёнными Штатами за стол переговоров (по этому вопросу), и мы неоднократно об этом говорили. Мы считаем, что если политическая воля есть, то решить любую проблему можно", — подчеркнул дипломат.

"Ещё ни разу стратегическая безопасность и стабильность не была улучшена в результате разрушения того или иного договора. Стратегическая безопасность только страдает", — подвёл итог посол.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Трамп заявил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.