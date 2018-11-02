Во Франции охотники на кабанов по ошибке обстреляли жилой дом

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Охотники на кабанов по ошибке обстреляли дом местного жителя в департаменте Жиронда на юго-западе Франции, пишет региональная газета Depeche.

Отец семейства в коммуне Сестас недалеко от Бордо сообщил, что играл с детьми в гостиной, когда услышал звук разбитого стекла. Как оказалось, в дом влетела пуля охотника, и только по счастливой случайности никто из его обитателей не пострадал.

Личность охотника, который "перепутал" кабана с жилым домом, уже установлена. У него конфисковано оружие, жандармерия Жиронды открыла расследование по делу о несоблюдении правил безопасности, которое подвергло опасности жизнь других людей.

За последние месяцы это не первый скандал, связанный с невнимательностью французских охотников. Ранее сообщалось о пострадавших из-за ошибки велосипедистах, один из которых оказался британским поданным.