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Спор водителя и пассажирки автобуса в Китае привел к гибели 13 человек

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© AFP 2018Скорая помощь в Китае. Архивное фотоСкорая помощь в Китае. Архивное фото
© AFP 2018

ПЕКИН, 2 ноя — РИА Новости. Перепалка водителя и пассажирки городского автобуса стали причиной его падения в реку в китайском городе Чунцин, в результате погибли 13 человек, говорится в заявлении полиции района Ваньчжоу, где произошло ДТП.

Автобус упал в реку в китайском Чунцине после ДТП. 28 октября 2018
© REUTERS / Stringer
Городской автобус в китайском Чунцине после ДТП упал с моста в реку Янцзы
ЧП произошло в минувшее воскресенье около 10.00 по местному времени (05.00 мск) в районе Ваньчжоу на мосту над рекой Янцзы. Автобус неожиданно пересек разделительную полосу, столкнувшись с ехавшим в противоположную сторону легковым автомобилем, снес ограждение моста и упал в реку. Автобус подняли на поверхность только в среду вечером.

В официальном аккаунте администрации района Ваньчжоу в соцсети Weibo опубликована видеозапись из салона автобуса, сделанная с камеры, направленной на водителя. На видеозаписи видно и слышно, как женщина ругается с водителем, бьет его по голове, он пытался защитить себя, из-за чего потерял контроль над транспортным средством. Видно, что водитель пытался справиться с управлением, однако ему это не удалось, через несколько секунд слышен удар от столкновения автобуса с оградой моста и крики пассажиров.

По данным местной полиции, 48-летняя женщина по фамилии Лю пропустила свою остановку из-за чего накинулась на водителя. Согласно данным следствия, в день аварии рейсовый автобус номер 22 отклонился от обычного курса, и не останавливался на той остановке, где нужно было женщине, о чем, согласно показаниям опрошенных свидетелей, вышедших на остановку раньше, водитель предупредил по громкой связи.

Скорая помощь в Китае. Архивное фото
© AP Photo / Ng Han Guan
На юго-западе Китая взорвался автобус
Женщина не услышала или не поняла водителя и не сошла на нужной остановке, позже она поняла, что уже проехала мимо и потребовала водителя остановиться. Он отказался, так как вблизи не было никаких остановок. После этого женщина встала со своего сидения и направилась к водителю, он долго ей объяснял, почему не может остановиться в неположенном месте. После этого они перешли на взаимные грубости, женщина ударила его телефоном по голове, водитель защищался, женщина ударила его по плечу, и когда мужчина попытался схватить ее за руку, он потерял управление. Скорость автобуса на тот момент составляла 51 километр в час. Автобус отклонился влево, выехал на встречную полосу, столкнулся с легковым автомобилем и упал в реку.

После тщательной проверки водителя, полиция выяснила, что он был психически здоров, за несколько дней до рейса не употреблял алкоголь. Условия дорожного движения также были хорошими, автобус работал в штатном режиме, не было выявлено никаких неполадок, которые могли бы послужить причиной ДТП. Поэтому следствие исключило версию, что водитель мог потерять контроль над управлением из-за технической неисправности.

Действия водителя при ДТП
© РИА Новости, Инфографика
Что делать в случае ДТП
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Тарас Рязанцев
Скандалистку в тюрьму, если не утонула. Остановку ей не пройти одну обратно или на обратный автобус не пересесть было что ли?!
07:10
02.11.2018
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