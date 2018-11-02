ПЕКИН, 2 ноя — РИА Новости. Перепалка водителя и пассажирки городского автобуса стали причиной его падения в реку в китайском городе Чунцин, в результате погибли 13 человек, говорится в заявлении полиции района Ваньчжоу, где произошло ДТП.
В официальном аккаунте администрации района Ваньчжоу в соцсети Weibo опубликована видеозапись из салона автобуса, сделанная с камеры, направленной на водителя. На видеозаписи видно и слышно, как женщина ругается с водителем, бьет его по голове, он пытался защитить себя, из-за чего потерял контроль над транспортным средством. Видно, что водитель пытался справиться с управлением, однако ему это не удалось, через несколько секунд слышен удар от столкновения автобуса с оградой моста и крики пассажиров.
По данным местной полиции, 48-летняя женщина по фамилии Лю пропустила свою остановку из-за чего накинулась на водителя. Согласно данным следствия, в день аварии рейсовый автобус номер 22 отклонился от обычного курса, и не останавливался на той остановке, где нужно было женщине, о чем, согласно показаниям опрошенных свидетелей, вышедших на остановку раньше, водитель предупредил по громкой связи.
После тщательной проверки водителя, полиция выяснила, что он был психически здоров, за несколько дней до рейса не употреблял алкоголь. Условия дорожного движения также были хорошими, автобус работал в штатном режиме, не было выявлено никаких неполадок, которые могли бы послужить причиной ДТП. Поэтому следствие исключило версию, что водитель мог потерять контроль над управлением из-за технической неисправности.