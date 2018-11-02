Израиль испугался появления С-300 в Сирии, пишут СМИ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. После 17 сентября, когда сирийскими ПВО был по ошибке сбит российский военный самолет Ил-20, Израиль не провел ни одной самостоятельной военной операции на территории Сирии, пишет Contra Magazine.

Издание отмечает, что Израиль не раз заявлял, что, несмотря на появление в регионе российских зенитно-ракетных комплексов С-300, не прекратит бомбардировки на территории Сирии.

Однако с момента происшествия с российским Ил-20 в израильских СМИ не было ни одного упоминания о подобных атаках, хотя раньше такие события подробно освещались.

При этом, как считает Contra Magazine, версия того, что израильские ВВС продолжают атаки, а о них просто перестали писать и снимать репортажи, можно практически исключить.

Впрочем, израильские власти заявляли, что проводили все-таки подобные атаки, но только после согласования с Россией.

Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на повлекшее гибель крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине России.

Позже Шойгу сообщил об осуществлении поставки в Сирию С-300 и другого оборудования. По его словам, речь идет о четырех пусковых установках и другой технике. Обучить сирийских военных работе с ней планируется за три месяца.

Крушение Ил-20

Семнадцатого сентября разведывательный самолет Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит при возвращении на авиабазу Хмеймим. Погибли 15 российских военнослужащих.

В это же время четыре израильских F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны, Израиль уведомил российскую сторону об авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района атаки и не сообщив о местонахождении истребителей. Как заявили в военном ведомстве, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии.