Израиль испугался появления С-300 в Сирии, пишут СМИ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. После 17 сентября, когда сирийскими ПВО был по ошибке сбит российский военный самолет Ил-20, Израиль не провел ни одной самостоятельной военной операции на территории Сирии, пишет Contra Magazine.
Однако с момента происшествия с российским Ил-20 в израильских СМИ не было ни одного упоминания о подобных атаках, хотя раньше такие события подробно освещались.
При этом, как считает Contra Magazine, версия того, что израильские ВВС продолжают атаки, а о них просто перестали писать и снимать репортажи, можно практически исключить.
Впрочем, израильские власти заявляли, что проводили все-таки подобные атаки, но только после согласования с Россией.
Позже Шойгу сообщил об осуществлении поставки в Сирию С-300 и другого оборудования. По его словам, речь идет о четырех пусковых установках и другой технике. Обучить сирийских военных работе с ней планируется за три месяца.
Крушение Ил-20
В это же время четыре израильских F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны, Израиль уведомил российскую сторону об авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района атаки и не сообщив о местонахождении истребителей. Как заявили в военном ведомстве, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии.