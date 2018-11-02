В США неизвестные взломали аккаунты сенатора-демократа в соцсетях

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Неизвестные за несколько дней до промежуточных выборов в американский конгресс взломали аккаунты в социальных сетях, принадлежащие сенатору-демократу Джо Манчину, сообщил офис политика.

Выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). Манчин, бывший губернатор Западной Виргинии, намерен второй раз переизбраться в сенат от этого штата.

"Сегодня (в четверг – ред.) сенатора Джо Манчина уведомили, что его аккаунты в соцсетях, связанные с официальной должностью, были взломаны. Их безопасность уже восстановлена", — говорится в заявлении, которое цитирует газета Washington Times.

Издание отмечает, что о взломе аккаунтов стало известно за несколько часов до ключевых дебатов с участием Манчина и его соперника от республиканцев Патрика Морриси. Пока Манчин лидирует со значительным отрывом. Однако СМИ сообщали, что сам президент Дональд Трамп надеется помочь его республиканскому оппоненту, опираясь на собственную популярность в штате.

Выборы пройдут в США 6 ноября. Они называются промежуточными, поскольку проводятся на середине срока действующего президента. Будут переизбраны все 435 депутатов палаты представителей, 35 из 100 сенаторов, а также губернаторы 39 штатов и территорий. В сенате республиканцы сохраняют преимущество в 1 голос и намерены бороться за сохранение контроля. У республиканцев преимущество на выборах в сенат. Из 35 сенатских мест, которым предстоит переизбрание, лишь 8 заняты республиканцами, остальные — демократами. Таким образом, демократам надо как минимум не потерять ни одно из своих мест и выиграть не менее двух мест, занятых республиканцами.