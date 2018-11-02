США могут смягчить позицию по санкциям против Ирана, сообщают СМИ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Американская администрация под давлением европейских союзников может смягчить позицию в отношении Ирана, что позволит ему избежать ключевых экономических санкций, сообщает издание Washington Free Beacon со ссылкой на источники в правительстве США.

В частности, высокопоставленные сотрудники госдепартамента убедили главу ведомства Майка Помпео позволить Ирану остаться в международной системе взаиморасчетов SWIFT. Кроме того, сообщается, что Белый дом оставит некоторым странам, таким как Китай, Южная Корея и Индия, возможность покупать иранскую нефть. По данным издания, смягчение санкций лоббируют страны ЕС, которые не хотят отказываться от деловых связей с Ираном.

Намерение США пойти на уступки вызвало возмущение среди конгрессменов и членов администрации США, которые поддерживают жесткую позицию по отношению к Ирану, отмечается в материале.

Как сообщили источники, ряд совещаний, на которых будут обсуждены уступки Ирану, пройдет в Вашингтоне уже в ближайшие дни.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.