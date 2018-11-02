В парламенте Венесуэлы прокомментировали новые санкции США

КАРАКАС, 2 ноя – РИА Новости. Введенные США санкции в отношении Венесуэлы, включая блокировку операций с золотым запасом, нарушают международные договоренности, считает член Национального учредительного собрания страны Давид Парависини.

Ранее советник главы США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил о подписании Дональдом Трампом соответствующего указа. По его словам, новые санкции должны "предотвратить транзакции граждан США с субъектами и группами, связанными с коррумпированным и жульническим золотым сектором Венесуэлы".

"Это означает еще одно нарушение всех соглашений, всех резолюций ООН… Эти меры направлены на то, чтобы нанести вред народу", — заявил РИА Новости Парависини.

Еще в 2012 году Венесуэла вернула на свою территорию из Европы 160 тонн золота на общую сумму около 9 миллиардов долларов. Примерно 15% (50 тонн) своего золота Венесуэла оставила за рубежом для проведения финансовых операций. Занимавший в тот момент пост президента Уго Чавес говорил, что Каракас планировал разместить оперативные международные валютные резервы в "дружественных" странах — Бразилии, Китае и России.

Изначально Венесуэла отправляла свое золото на обработку в Швейцарию, а затем возвращала на родину, однако после введения ЕС санкций с 2018 года правительство Николаса Мадуро стало использовать для этих целей Турцию.