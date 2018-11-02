Задолжавший полмиллиарда долларов россиянин сбежал в Израиль, пишут СМИ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россиянин задолжал кредиторам 500 миллионов долларов и сбежал в Израиль, пишет "Гаарец".

Отмечается, что иммигрант, которого израильское издание называет Игорем Мабельяновым, был владельцем ювелирной сети, названной в статье как "Яшамка", и несколькими магазинами duty free в аэропортах в Москве, Сочи и Новосибирске. Он переехал в Израиль в 2017 году после объявления о банкротстве в России, получил гражданство по закону о возвращении и сменил имя на Ицхака Мабелона.

По версии газеты, россиянин задолжал Сбербанку 267 миллионов долларов. Банк попытался признать Мабельянова банкротом в Израиле. Две недели назад суд отклонил иск Сбербанка, обусловив отказ тем, что банку следовало отправить запрос на признание постановления российского суда.

В своем иске Сбербанк заявил, что иммигрант задолжал ему 15 миллиардов рублей в России, однако он воспользовался своей религией, чтобы уклониться от своих обязательств. Банк якобы смог найти беглеца только после найма частного сыщика. На данный момент Мабельянов проживает в собственном доме в Ришон-ле-Ционе.

Сам Мабельянов, по версии издания, утверждает, что его бизнес столкнулся с трудностями после введения западными странами антироссийских санкций. Также иммигрант заявил, что он не скрывался от Сбербанка, поскольку "не должен ему ничего, задолженность числится за его компаниями", а иммигрировал в Израиль из-за религиозных соображений и якобы роста антисемитизма в России.