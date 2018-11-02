Задолжавший полмиллиарда долларов россиянин сбежал в Израиль, пишут СМИ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россиянин задолжал кредиторам 500 миллионов долларов и сбежал в Израиль, пишет "Гаарец".
По версии газеты, россиянин задолжал Сбербанку 267 миллионов долларов. Банк попытался признать Мабельянова банкротом в Израиле. Две недели назад суд отклонил иск Сбербанка, обусловив отказ тем, что банку следовало отправить запрос на признание постановления российского суда.
Сам Мабельянов, по версии издания, утверждает, что его бизнес столкнулся с трудностями после введения западными странами антироссийских санкций. Также иммигрант заявил, что он не скрывался от Сбербанка, поскольку "не должен ему ничего, задолженность числится за его компаниями", а иммигрировал в Израиль из-за религиозных соображений и якобы роста антисемитизма в России.