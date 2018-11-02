Коломойский объяснил, почему его нет в списке российских санкций

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Перед введением ограничительных мер в отношении ряда украинских граждан и юридических лиц Россия согласовывала список с администрацией Петра Порошенко, заявил украинский бизнесмен и экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский в ответ на вопрос, почему он не попал под санкции, передает УНИАН.

По мнению Коломойского, Порошенко лично вычеркнул его имя из санкционного списка, чтобы представить его американским партнерам как "агента Кремля".

"Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в администрации президента Украины). Могу сказать, что входил в редакционную коллегию, работавшую над списком: Порошенко, Рожкова (Екатерина Рожкова, первый замглавы НБУ), Пасенюк (Макар Пасенюк, управляющий директор инвесткомпании ICU, связанной с Порошенко), Кононенко (Игорь Кононенко, замглавы фракции БПП в Раде, соратник Порошенко), почтальоном работал Медведчук (Виктор Медведчук, лидер "Украинского выбора")", — заявил бизнесмен.

Кроме того, Коломойский обратил внимание на то, что под санкции попал миллиардер Виктор Пинчук. По его мнению, это вызвано плохими отношениями между президентом Украины и предпринимателем.

Санкции против украинского бизнеса

Ранее Дмитрий Медведев подписал постановление по реализации указа президента о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины.

Ограничения коснутся 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Постановление предусматривает блокировку безналичных денежных средств, ценных бумаг и имущества украинских физических и юридических лиц в России, а также запрет на вывод капитала из страны.

Постановление правительства стало ответом на ограничения со стороны Украины. В мае Киев расширил санкции в отношении российских юридических и физических лиц, а также продлила действие ограничений, введенных в предыдущие годы.

Кроме того, в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.

Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.