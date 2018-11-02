Коломойский объяснил, почему его нет в списке российских санкций

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Перед введением ограничительных мер в отношении ряда украинских граждан и юридических лиц Россия согласовывала список с администрацией Петра Порошенко, заявил украинский бизнесмен и экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский в ответ на вопрос, почему он не попал под санкции, передает УНИАН.
"Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в администрации президента Украины). Могу сказать, что входил в редакционную коллегию, работавшую над списком: Порошенко, Рожкова (Екатерина Рожкова, первый замглавы НБУ), Пасенюк (Макар Пасенюк, управляющий директор инвесткомпании ICU, связанной с Порошенко), Кононенко (Игорь Кононенко, замглавы фракции БПП в Раде, соратник Порошенко), почтальоном работал Медведчук (Виктор Медведчук, лидер "Украинского выбора")", — заявил бизнесмен.
Кроме того, Коломойский обратил внимание на то, что под санкции попал миллиардер Виктор Пинчук. По его мнению, это вызвано плохими отношениями между президентом Украины и предпринимателем.
Санкции против украинского бизнеса
Ранее Дмитрий Медведев подписал постановление по реализации указа президента о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины.
Постановление правительства стало ответом на ограничения со стороны Украины. В мае Киев расширил санкции в отношении российских юридических и физических лиц, а также продлила действие ограничений, введенных в предыдущие годы.
Кроме того, в январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности в участии в конфликте на юго-востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.
Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.