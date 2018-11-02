ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. США присоединились к Московскому механизму ОБСЕ для расследования сообщений о нарушении прав человека в Чечне, сообщил в пятницу журналистам заместитель представителя госдепартамента Роберт Палладино.

"Сегодня в Вене в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Соединенные Штаты присоединились к коалиции из 16 стран, активировав Московский механизм, редкое дипломатическое действие для случаев серьезных опасений в сфере прав человека. Это означает начало работы официальной международной миссии по установлению фактов, которая изучит сообщения о нарушении прав человека и преследованиях в Республике Чечня Российской Федерации", — сказал он.

В частности, по его словам, объектами преследований были члены ЛГБТ-сообщества, сотрудники правозащитных и неправительственных организаций.

"Россия не дала ответ по существу на неоднократные выражения опасений международного сообщества и призывы к ответственности. Поэтому с помощью этих действий на площадке ОБСЕ администрация продолжит работу с нашими европейскими партнерами с целью обличения нарушения Россией прав человека и преследований", — добавил Палладино.

Московский механизм предполагает создание миссий экспертов или докладчиков для работы с положением в сфере прав человека в определённой стране. Эксперты и докладчики не могут быть назначенцами, гражданами или резидентами соответствующей страны или государств-инициаторов миссии.

В начале апреля 2017 года в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что нет оснований не доверять информации об отсутствии каких-либо гонений на геев, представленной главой Чечни Рамзаном Кадыровым в ходе общения с президентом Владимиром Путиным. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила от издания имена людей, которые якобы подверглись репрессиям из-за нетрадиционной сексуальной ориентации, и направила обращение главе СК.