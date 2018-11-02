Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ

АСТАНА, 2 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ, по итогам которого будет подписан пакет документов.

В повестке — актуальные направления взаимодействия государств-участников Содружества в таких сферах, как атомная энергетика, космос, инновации, экология, коммуникации и налоговое администрирование, а также блок вопросов, касающихся финансового обеспечения работы органов СНГ.

По итогам заседания ожидается подписание ряда международных договоров, направленных на обеспечение готовности на случай ядерной аварии, развитие сотрудничества в сфере налогового администрирования, осуществление совместной деятельности в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, сотрудничества в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи.

В повестку дня заседания включено 15 вопросов. Помимо этого, планируется подписание ряда многосторонних договоров, рассказал сотрудник аппарата правительства РФ.

По его словам, планируется подписание соглашения о взаимодействии по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий. Документ, как сообщается, учитывает необходимость трансграничного перемещения специалистов, оборудования и материалов, что снизит время реакции на любые возможные инциденты, связанные с использованием атомной энергии в мирных целях и радиационной безопасностью в целом.

Планируемое к подписанию соглашение о взаимодействии по профилактике и ликвидации очагов болезней и вредителей леса на приграничных территориях государств-участников СНГ направлено на применение совместных мер по повышению уровня защищенности лесных ресурсов и минимизацию экономических потерь.

Законодательное закрепление в странах Содружества соответствующим международным протоколом получит обмен информацией в электронном виде по налоговым вопросам. Документ станет дополнительным инструментом для сокращения теневой экономики и противодействия противозаконному сокрытию капиталов и уклонению от налогообложения.

Кроме того, подготовлен план мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования от 1 июня 2018 года. Это комплексный документ, определяющий нормативно-правовые, технологические, инвестиционные, экологические и другие мероприятия, направленные на построение региональной системы обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования.

Планируется подписание концепции сотрудничества по производству высокотехнологичного энергетического оборудования и плана основных мероприятий по ее реализации. Данная инициатива призвана снизить зависимость энергосистем государств СНГ от поставок оборудования из третьих стран, стимулировать развитие энергетического сектора, машиностроения и промышленности в государствах СНГ.

На заседании Совета также предполагается утвердить Порядок распределения прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2020 года, который определит механизм взаимодействия участников Программы.

В гуманитарной сфере главами правительств будет рассмотрен план приоритетных мероприятий сотрудничества на 2019-2020 годы, включающий в себя 137 пунктов, в том числе проведение Года книги в 2019 году и Года 75-летия Победы в Великой Отечественной войне с юбилейным Парадом в Москве с участием ветеранов войны, тружеников тыла и парадных расчетов вооруженных сил государств-участников СНГ, международных акций "Бессмертный полк", "Георгиевская ленточка", а также других культурно-исторических акций, противодействующих искажению общей истории.

Также, как сообщил сотрудник аппарата российского кабмина, планируется одобрить выделение ассигнований на развитие объединенной системы противовоздушной обороны СНГ, согласовать размеры долевых взносов на следующий год на развитие медико-социальной помощи и повышение качества жизни ветеранов войн-участников локальных конфликтов и членов их семей.

Будет рассмотрен ряд вопросов, касающихся финансово-хозяйственных аспектов деятельности Содружества.