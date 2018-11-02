Арабская коалиция нанесла удары по станциям запуска беспилотников в Йемене

ДОХА, 2 ноя — РИА Новости. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по станциям запуска беспилотников и установкам для запуска баллистических ракет в аэропорту столицы Йемена Саны, сообщил телеканалу "Аль-Ихбария" официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.

"Командование общими силами начало точечную военную операцию по уничтожению баллистических ракет и беспилотников, запуски которых осуществляются из аэропорта Саны и с военно-воздушной базы ад-Делми. Коалиция поразила военные цели в районе военно-воздушной базы ад-Делми в Сане, уничтожены установки для запуска баллистических ракет и наземные станции для беспилотников", — отметил аль-Малики.

При этом он подчеркнул, что после ударов международный аэропорт Саны продолжает работать, и это не повлияло на расписание прилетов самолетов ООН и гуманитарных организаций.

Йеменские повстанцы из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) почти ежедневно сообщают о запусках баллистических ракет по территории Саудовской Аравии. По данным коалиции, число выпущенных по королевству ракет за время конфликта в Йемене превысило 150. Кроме того, хуситы неоднократно сообщали о нанесении ударов с беспилотников по объектам в Саудовской Аравии, в том числе аэропортам в Джизане и Эр-Рияде и инфраструктуре нефтяной компании Aramco.