МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве стран СНГ в области развития и использования систем сотовой подвижной связи, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
Проект протокола предусматривает расширение взаимодействия стран СНГ в области подвижной радиотелефонной связи с учётом появления новых возможностей, предоставляемых современными цифровыми стандартами телефонной связи, передачи данных, доступа к интернету.
Кроме того, предполагается сотрудничество по решению проблем в области безопасности, связанных в том числе с финансовыми потерями из-за незаконного и низкокачественного трафика, передаваемого по сетям подвижной радиотелефонной связи.