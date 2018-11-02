Кабмин одобрил изменения в соглашение стран СНГ по системам сотовой связи

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве стран СНГ в области развития и использования систем сотовой подвижной связи, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

"Подписанным распоряжением правительством РФ одобрен проект протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи, подписанное 17 января 1997 года", — говорится в справке к документу.

Проект протокола предусматривает расширение взаимодействия стран СНГ в области подвижной радиотелефонной связи с учётом появления новых возможностей, предоставляемых современными цифровыми стандартами телефонной связи, передачи данных, доступа к интернету.

Кроме того, предполагается сотрудничество по решению проблем в области безопасности, связанных в том числе с финансовыми потерями из-за незаконного и низкокачественного трафика, передаваемого по сетям подвижной радиотелефонной связи.