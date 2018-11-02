Помпео рассказал, когда США примут решение о санкциях по делу Хашукджи

ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. США потребуется еще несколько недель для сбора информации о причастных к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, чтобы ввести санкции против них, сообщил в пятницу в интервью радиостанции KMOX госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

"Мы продолжаем выяснять совокупность фактов. Мы рассматриваем введение санкций в отношении людей, которых мы смогли идентифицировать на сегодня как причастных к этому убийству. У нас уйдет, наверное, еще несколько недель, чтобы собрать достаточно свидетельств для введения санкций, но, думаю, мы сможем дойти до этого", — сказал он.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.