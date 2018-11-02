Нетаньяху прокомментировал решение Болсонару о переносе посольства Бразилии

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал историческим решение избранного президента Бразилии Жаира Болсонару о переносе посольства страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

В четверг Болсонару подтвердил готовность перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим, подчеркнув, что правом на определение столицы Израиля обладает исключительно народ этой страны. В ходе предвыборной кампании он уже обещал перенести посольство в Израиле в Иерусалим. В должность новый президент вступит 1 января 2019 года.

"Я искренне рад, что новый президент Бразилии, мой друг Жаир Болсонару, решил перевести посольство своей страны в Иерусалим. Это верный шаг, который имеет историческое значение", — говорится в заявлении Нетаньяху.

Если решение о переносе бразильского посольства в Иерусалим будет принято, то Бразилия присоединится к США и Гватемале, которые первыми разместили посольства в Иерусалиме, несмотря на неурегулированный статус города и претензии палестинцев на его восточные районы. Ранее сообщалось, что Австралия также рассматривает возможность признания Иерусалима столицей Израиля и переноса туда своего посольства.